Trieste aanblik afgebrand restaurant op Lauwersoog

Publicatie: ma 20 mei 2019 10.37 uur

LAUWERSOOG - Hoewel het zonnetje zondag flink scheen, was het op Lauwersoog nog altijd een trieste aanblik voor velen: Het afgebrande restaurant

Waddengenot aan de Zeedijk. Het restaurant vloog vorige week dinsdag in brand.

Veel mensen kwamen zondag een kijkje nemen van hun geliefde plek en pleisterplaats. "We zullen het zeker missen" zei iemand die er regelmatig kwam voor een kop koffie en vis. "En je had zo'n mooi uitzicht daar over het wad."

FOTONIEUWS