Grote brand in restaurant bij Lauwersoog

Publicatie: di 14 mei 2019 19.53 uur

LAUWERSOOG - In restaurant Waddengenot aan Zee aan de Zeedijk in Lauwersoog is dinsdagavond brand uitgebroken. Om 19.40 uur werd de brandweer gealarmeerd en al snel werd er opgeschaald naar grote brand. Het vuur sloeg snel om zich heen en het gebouw brandde tot de grond toe af.

Op het moment dat de brand uitbrak, zaten er gasten in het restaurant te eten. Zij konden tijdig het pand verlaten. Niemand raakte gewond. De rookwolken waren vanuit de wijde omtrek te zien. Volgens omstanders is de brand ontstaan in de keuken. De brandweer wil dat vooralsnog niet bevestiging. De N361 was tijdens het blussen afgesloten voor het verkeer.

Een vrijwillige brandweerman fietste per toeval langs, hij zag de brand en zette de evacuatie in gang. Zijn collega's van brandweer Zoutkamp namen zijn brandweerpak mee en zo stond hij even later zelf ook te blussen. Meerdere brandweerploegen moesten er aan te pas komen om het vuur te doven.

