Zonnige Gorredijkstermarkt op bevrijdingsdag

Publicatie: di 07 mei 2019 11.11 uur

GORREDIJK - De voorjaarseditie van de Gorredijkstermarkt in Gorredijk heeft het zondag goed getroffen. Op een enkel buitje na was het zonovergoten. In en rond het centrum stonden rond de 120 kramen opgesteld en er werden weer goede zaken gedaan.

Tevens werd het startschot gegeven voor de SamenLoop voor Hoop die op 21 en 22 september plaats zal vinden in Gorredijk. Het was verder weer ouderwets druk op de markt. Ook was het gezellig druk op de kermis en kan men terugkijken op een geslaagde voorjaarseditie van de Gorredijkstermarkt en kermis.

FOTONIEUWS