Bewoners Talant tijdelijk op straat door gaslucht

Publicatie: wo 01 mei 2019 11.39 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten werd woensdag om 9.21 uur gealarmeerd voor een gaslekkage aan de Wouden in Drachten. In een woning van Talant roken de bewoners gas en ze alarmeerden direct de brandweer. De bewoners van Talant moesten tijdelijk hun woning verlaten.

De ter plaatse gekomen brandweer van Drachten heeft metingen verricht in de woning, maar op dat moment werd geen gas waargenomen. De brandweer kon na een kleine 20 minuten retour naar de kazerne. Wat de oorzaak van de gaslucht was, is nog onbekend.