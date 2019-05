Coniferenhaag en auto uitgebrand in Drachten

Publicatie: wo 01 mei 2019 10.25 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten is dinsdagnacht gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Wetterwille in Drachten. De brandweer werd even na 5.00 uur gealarmeerd.

Bij aankomst bleek dat een coniferenhaag in brand te staan waarbij ook een kapschuurtje vlam had gevat. Ook een auto brandde volledig uit en een tweede auto raakte wat beschadigd. De brandweer heeft het vuur gedoofd. Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend. De politie doet onderzoek in deze zaak. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

