Schuur uitgebrand in Gorredijk

Publicatie: di 30 april 2019 09.49 uur

GORREDIJK - Twee honden zijn dinsdagochtend omgekomen bij een felle schuurbrand bij een woning aan de Kerkewal in Gorredijk. De brandweer werd om 9.30 uur gealarmeerd voor de brand.

Bij aankomst van de brandweer stond de schuur in vuur en vlam. De brandweer is direct begonnen met blussen. De schuur kan als verloren worden beschouwd. Tijdens het ontstaan van de brand zaten er drie honden in de schuur. Eén hond overleefde de brand. De oorzaak van de brand is onbekend.

