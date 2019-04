Twee Mercedes bussen gestolen bij autobedrijf

Publicatie: ma 29 april 2019 19.44 uur

DRACHTEN - In de nacht van zaterdag op zondag zijn er in Drachten rond 4.30 twee Mercedes bestelbussen gestolen. De twee Mercedes Vito's zijn gestolen vanaf het terrein van een autobedrijf aan de Roef.

De voertuigen zijn voorzien van de kentekens 8-VST-28 en 9-VHF-03. De ene bus is blauw en de ander is zwart van kleur. Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Inmiddels loopt er een onderzoek naar de diefstal en is de politie op zoek naar tips en/of camerabeelden.