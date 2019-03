Jongen (17) rijdt met trekker en kar tegen boom

Publicatie: zo 31 maart 2019 13.57 uur

OENTSJERK - In de nacht van zaterdag op zondag reed een 17-jarige inwoner uit de gemeente Noardeast-Fryslân met zijn landbouwcombinatie over de Rengersweg toen het plotseling mis ging. Na een mislukte stuurcorrectie raakte de bestuurder de controle over zijn trekker en aanhangwagen kwijt en kwam tegen een boom tot stilstand. De boom werd daarbij vernield.

Alle inzittenden en passerende voetgangers kwamen met de schrik vrij. Al moest één van de inzittenden onderzocht worden door het ambulancepersoneel. De bestuurder is door de politie onderworpen aan een ademanalyse en bleek onder invloed van alcohol te zijn. De 350 ug/l was goed voor een rijverbod van 4 uren.