Twee gewonden bij botsing in Buitenpost

Publicatie: za 30 maart 2019 15.09 uur

BUITENPOST - Een motorrijder en een fietser zijn zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding in Buitenpost. Deze vond omstreeks 14.45 uur plaats op de Parallelweg. Beide slachtoffers reden vanaf de rondweg richting Buitenpost. Waarschijnlijk ging het bij het oversteken van de weg mis en kwamen de twee met elkaar in botsing. De motorrijder deed mee aan een motor toertocht in de omgeving.

Zowel de politie als twee ambulance's kwamen met spoed ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd ingevlogen met het Mobiel Medisch Team. De politie (VOA) heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.