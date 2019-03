Dr'hamster vrijgesproken van stelen aanhangwagens

Publicatie: vr 22 maart 2019 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige inwoner van Drogeham moest zich vrijdag voor de rechter verantwoorden voor de diefstal van aanhangwagens: in september en augustus vorig jaar zou de man in een paar weken tijd maar liefst drie aanhangwagens verduisterd hebben. De Drogehamster ontkende en kreeg de rechter aan zijn zijde: de man werd vrijgesproken. Dat was ook mede te danken aan een karig dossier, vond de rechter.

Drie aanhangwagens

De politie had volgens de rechter op bepaalde punten nader onderzoek kunnen doen, dat was niet gebeurd. De verdachte zou tussen 9 augustus en 18 september vorig jaar drie aanhangwagens hebben gestolen, respectievelijk in Opende, Harkema en Boelenslaan. Bij elke aanhangwagen had de man wel een verhaal. De ene aanhanger had hij geleend van een vriend, tenminste hij dacht dat de kar van de vriend was.

Grasmaaier

Hij had de aanhangwagen gebruikt om bij een vriendin de tuin te doen. De kar was gestolen, met de grasmaaier er nog op. De tweede kar was in Harkema gestolen. Een getuige had op het bewuste adres een zelfde auto gezien als de verdachte heeft, maar dochter van de eigenaar van de kar had midden in de nacht op de oprit een bestelbus gezien met een aantal mannen.

‘Bijzonder gevoel’

Ook bij de derde kar was het bewijs karig. Die stond vlakbij de woning van de verdachte, naast zijn eigen kar. De kar was op min of meer mysterieuze wijze verdwenen, maar ook nu had de Drogehamster er volgens zijn zeggen niets mee te maken. Hoewel hij er wel ‘een bijzonder gevoel’ bij had, kwam de rechter in alle drie zaken tot een vrijspraak. De politie had meer onderzoek moeten doen, vond hij.