23 boetes bij verkeerscontrole op Quatrebras

Publicatie: wo 20 maart 2019 17.46 uur

NOARDBURGUM - De politie heeft woensdagochtend een verkeerscontrole uitgevoerd in de omgeving van Quatrebras. Met motoragenten werden meestal voertuigen met aanhanger van de weg en de Centrale As gehaald. Ze werden geleid naar het parkeerterrein achter Quatrebras waar de controle werd gedaan. Er werden 70 voertuigen gecontroleerd en 23 boetes uitgedeeld. Vijf keer was er sprake van overbelading.

De overige boetes betroffen:

2x Niet goed bevestigen van de hulpkoppeling.

2x Niet goed bevestigen van de losbreekreminrichting.

1x Rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs.

1x Rijden zonder rijbewijs: geen BE terwijl dit met de combinatie wel was vereist.

1x Niet goed afschermen van de wielen.

1x Losliggende lading.

1x Uitstekende lading.

1x Met een voertuig rijden zonder verzekering.

1x Niet goed zekeren van de lading.

1x Niet functioneren van de remverlichting.

1x Als bestuurder een telefoon vasthouden tijdens het rijden.

1x Als bestuurder niet dragen van de gordel tijdens het rijden.

1x Niet werkende verlichting van de aanhangwagen.

1x Niet tonen van het rijbewijs.

1x Snelheid voertuig na correctie 36 km/h te snel.

1x Snelheid bromfiets na correctie 27 te snel + WOK melding.