Supermarkt in centrum Nes weer bereikbaar

Publicatie: di 19 maart 2019 11.15 uur

NES (AMELAND) - De Spar supermarkt aan de Torenstraat in Nes is sinds deze week weer beter bereikbaar. Door de renovatie van het dorpscentrum was de supermarkt een lange periode minder goed toegankelijk.

Het centrum werd in verband met de renovatie deels afgesloten voor het autoverkeer. Nu de eerste fase van de dorpsvernieuwing in Nes er bijna op zit, kunnen klanten de supermarkt weer bereiken via de Reeweg en de Jan Jacobstraat. Ook werd het parkeerterrein naast de supermarkt en slagerij onlangs vernieuwd. Die klus is inmiddels klaar, waardoor er weer auto’s kunnen parkeren. Het dorpscentrum ging de afgelopen maanden flink op de schop.

Eind dit jaar begint de tweede fase van de dorpsvernieuwing in Nes. De werkzaamheden worden in de komende winterperiode uitgevoerd door aannemer Schagen Infra in opdracht van de Gemeente Ameland.