24 uur per dag werk aan gasveld bij Burgum

Publicatie: do 07 maart 2019 16.41 uur

BURGUM - Er wordt al een week lang non-stop gewerkt bij op de gaslocatie aan de Nieuwstad in Burgum. Het gasveld was eigendom van de NAM maar deze heeft de locatie in 2018 verkocht aan Vermilion Energy.

Vermilion laat weten dat er onderhoudswerkzaamheden worden gepleegd aan de betreffende put. De werkzaamheden zullen nog enkele dagen duren. In de avond vallen de werkzaamheden extra op omdat de gehele locatie dan verlicht is.

De NAM beschikt over geen enkel gasveld meer in de gemeente Tytsjerksteradiel.

