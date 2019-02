Hoe mooi ook, veel Dokkumers zijn er klaar mee

Publicatie: di 19 februari 2019 21.00 uur

DOKKUM - Een aantal bewoners van de wijk Kooilanden in Dokkum is er inmiddels klaar mee. Niet alleen auto's zitten er onder, ook de ramen en zonnepanelen zijn bedekt met vele kwakjes stront. De oorzaak: duizenden spreeuwen die zich nestelen in de bomen langs het Damwâldsterreedje.

De spreeuwen overnachten op deze plek en ze zijn er sinds vier weken. Voordat ze hun plekje hebben gevonden, geven ze een prachtig show in de lucht. Overdag gaan ze op zoek naar eten en bij het vallen van de avond komen ze massaal samen. Ze vliegen ongeveer een uur lang rondjes en dat levert een prachtig gezicht op. Daarna nestelen ze zich in de bomen tot in de ochtend.