Vijftien auto's vernield in Drachten

Publicatie: ma 18 februari 2019 12.21 uur

DRACHTEN - In Drachten zijn afgelopen weekeinde ongeveer vijftien auto's vernield. Dat gebeurde in de wijk De Wiken. Een onbekende ging in de nacht van zaterdag op zondag te keer en schopte de spiegels van de voertuigen. Deze stonden geparkeerd op de Middelwijk, Dwarswijk, Knobben en een stukje van de Dwarsvaart.

Het is onbekend wie de vandaal is geweest. Getuigen worden opgeroepen om dit te melden bij de politie.