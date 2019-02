Opsterland stopt met reclamebelasting in Gorredijk

Publicatie: di 12 februari 2019 12.50 uur

GORREDIJK - De gemeente Opsterland stopt met de reclamebelasting in Gorredijk. De belasting werd geïnd bij ondernemers in het dorp en er is onvoldoende draagvlak voor de belasting. Het college van B&W heeft nu besloten om de belastingmaatregel per 1 januari 2019 in te trekken. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het plan.

Ruim 56% van de ondernemers in Gorredijk was 'voor' de reclamebelasting en het ondernemersfonds. Dat blijkt uit een onderzoek en berekening van de gemeente. Opsterland had met de ondernemersverenigingen afgesproken dat er minimaal een draagvlak van 60% moest zijn. Het fonds werd in 2016 in het leven geroepen op verzoek van de ondernemersverenigingen om alle ondernemers mee te laten betalen aan de promotie van Gorredijk. De gemeente inde de belasting voor het Ondernemersfonds.