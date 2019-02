Zussen (67, 68) voor de rechter om doodrijden kip

Publicatie: ma 11 februari 2019 11.15 uur

LEEUWARDEN - Als dit filmpje niet op Dumpert.nl had gestaan, dan hadden de twee zussen uit Wijnjewoude en Zevenhuizen hoogstwaarschijnlijk nooit voor de rechter hoeven te verschijnen. Maar de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) kreeg lucht van het filmpje en maakte proces verbaal op. De LID vond dat de kip onnodig had geleden en dat de dames, 67 en 68 jaar oud, zich schuldig hadden gemaakt aan dierenkwelling.

Humane methode

De kip was van de oudste zus. Volgens haar was het dier doodziek: de kip at en dronk niet meer en had moeite met ademhalen. Ze zochten naar een manier om de kip uit zijn lijden te verlossen. Met het achterwiel van de auto er overheen rijden leek de snelste en meest humane methode. De kop eraf hakken was voor hun geen optie. ‘Als je dat doet, dan lopen ze gewoon door’. Dat op het filmpje te zien was dat de kip fladderde, was misleidend. ‘Toen was hij echt al dood’, zei de jongste zus. Een 16-jarige buurjongen die toevallig langskwam had alles gefilmd en op Dumpert gezet.

Regels voor doden pluimvee

De oudste zus vond het ‘heel erg’ dat ze van dierenmishandeling beschuldigd werd. Zij benadrukte dat ze al tientallen jaren dieren heeft en er altijd goed voor heeft gezorgd. ‘Wij wilden die kip uit zijn lijden verlossen’, zei de vrouw. Er zijn regels voor hoe je pluimvee moet doden en slachten. Het dier moet volgens de regels ‘elke vermijdbare vorm van pijn of stress worden onthouden’. Het dier moet altijd eerst worden ‘bedwelmd’, bijvoorbeeld middels een harde tik -met een hamer- op de kop.

‘Het leed moest stoppen’

Een dierenarts had het Dumpert-filmpje bekeken en kwam tot de conclusie dat de handelwijze van de zussen niet een manier is die waarborgt dat de kip direct dood zal zijn. Officier van justitie Siebren Buist had ‘de stellige overtuiging’ dat de zussen het beste voor hadden met de kip. ‘Het leed moest stoppen’, aldus Buist. Ze hadden de kip echter wel op een andere manier uit zijn lijden moeten verlossen vond Buist. Hij eiste een geheel voorwaardelijke boete van 300 euro.

Methode is niet in orde

Rechter Bauke Jansen ging ging er ook vanuit dat de intentie van de zussen goed is geweest. Ze wilden dierenleed stoppen. ‘Alleen de methode is niet in orde’, aldus de rechter. Jansen concludeerde dat de rechtszaak en de publiciteit eromheen een leermoment voor de zussen is geweest. Hij verklaarde de zussen schuldig maar liet een straf achterwege, het zogeheten rechterlijk pardon.