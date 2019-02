Muzikale Show en Dansavond in Kollum

Publicatie: zo 03 februari 2019 11.57 uur

KOLLUM - Dit weekend waren in Zalencentrum de Colle twee swingende Show en Dansavonden. Nu echt de allerlaatste muzikale avond, met als thema ‘Het dak eraf ‘. Oud leden van TLM Kollum kwamen deze twee avonden het publiek verrassen met leuke, originele en soms grappige acts. Verder waren er gastoptredens van Johnny de Vries. Hij zong samen met zijn dochten een prachtig duet en hij zong zijn nieuwe hit Ursula. Paaldanseres Bettie Postma liet een paaldansact zien. De “Golden Girls ontbraken deze avond ook niet.

De avond werd gepresenteerd door ras Kollumer Els Hoekstra, “ien et Kollumers”. De avond eindigde met een mooi gezamenlijk optreden van iedereen die deze avond mee had gedaan. Daarna bedankte “de kleine generaal” Dorrie Hilboezen iedereen die mee had geholpen deze laatste Muzikale show en Dansavond te organiseren. Na afloop was er de gezellige afterparty met DJ Syb.

FOTONIEUWS