Werkstraffen voor Leeuwarder eetpiraten

Publicatie: wo 30 januari 2019 18.35 uur

LEEUWARDEN - Een stel uit Leeuwarden is woensdag wegens flessentrekkerij door politierechter Tom Wolters veroordeeld tot werkstraffen van 60 uur. De twee, een 42-jarige man en diens 34-jarige echtgenote, hebben in de zomer van vorig jaar tot drie keer toe bij een restaurant gegeten zonder te betalen. Op 14 juli hadden ze een maaltijd genuttigd bij Hotel van der Valk in Hurdegaryp. Twee weken later aten ze zonder te betalen bij restaurant ‘t Far in Terherne.

Vrouw had buikpijn

Eind augustus vorig jaar gebeurde hetzelfde bij restaurant Gusto in Heerenveen. Volgens de Leeuwarder, zijn vrouw verscheen wegens ziekte niet op de zitting, berustte het allemaal op een misverstand en hadden zij en zijn echtgenote gewoon vergeten te betalen. De ene keer kreeg zijn vrouw last van haar buik en moesten ze acuut naar huis. Een andere keer was er iets met de kinderen aan de hand.

Kenteken genoteerd

Verhalen waarvan de rechter zei dat ze ‘lastig te geloven’ waren. Vooral omdat het drie keer in korte tijd was gebeurd. In Terherne hadden andere gasten van het restaurant het kenteken van de auto van het tweetal genoteerd omdat ze het niet vertrouwden. In Heerenveen hadden de twee een tas aan een stoel laten hangen. In de tas zaten alleen wat waardeloze spullen. Volgens de officier van justitie was de tas blijven hangen zodat het niet meteen op zou vallen dat het duo er vandoor was gegaan.

Bewust bezig de boel te flessen

De Leeuwarder was zich volgens eigen zeggen van geen kwaad bewust. Hij was zich rot geschrokken toen meerdere kennissen hadden gezegd dat hij en zijn vrouw als wanbetalers op Facebook stonden. De officier wist het zeker: de Leeuwarders waren bewust bezig geweest ‘de boel te flessen’. De officier eiste tweemaal een werkstraf van 80 uur. De rechter maakte er 60 uur van. De openstaande rekeningen moet het tweetal alsnog betalen.