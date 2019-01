'85% v/h materiaal hoort niet in grijze rolemmer'

Publicatie: do 17 januari 2019 11.36 uur

DRACHTEN - De nieuwe afvalregeling in Smallingerland zorgt voor veel discussie. Aan de ene kant is er een petitie gestart om het terug te brengen naar eens per twee weken en aan de andere kant zijn geluiden dat afval scheiden de sleutel tot succes is.

In stappen terug

De gemeente laat weten dat ze niet de eerste is met het terugbrengen naar eens per vier week. Ook andere gemeenten zitten al op dat schema. In Smallingerland is bewust gekozen om het in stapjes terug te brengen. In 2017 is het al teruggebracht naar eens per drie week.

Sorteeranalyse

Uit een sorteeranalyse, die in opdracht van gemeente is uitgevoerd, blijkt dat 85% van het materiaal dat in de grijze rolemmers zit er niet in hoort. Slechts 15% is daadwerkelijk restafval. Van die 85% is:

• 29% groente, fruit en tuinafval;

• 25% PMD (plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons);

• 9% elektrische apparaten;

• 8% papier en karton;

• 6,5% textiel;

• 3% glas, 3% hout, 1% steen en 0,5% ijzer

Mogelijke oplossingen

Om de burger tegemoet te komen gaat de groene rolemmer vaker geleegd worden, van 28 naar 42 keer. Daarnaast kunnen gezinnen met minimaal twee kinderen onder de vier jaar een extra grijze rolemmer aanvragen vanwege de luiers.

Grofvuil en afvalkalender

Ook benadrukt de gemeente dat het laten ophalen of wegbrengen van grofvuil in andere gemeenten soms meer dan €30,- kost en dat in Smallingerland het gratis is. Mensen die niet kunnen wennen aan de digitale variant van de afval kalender kunnen deze uitprinten. Voor de mensen zonder printer is de papieren versie aan te vragen bij Regon MilieuService.