Overlopen dieven gepakt na inzet politiehelikopter

Publicatie: di 11 december 2018 17.02 uur

JUBBEGA - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag 3 dieven kunnen aanhouden in Beetsterzwaag. In Jubbega, aan de Gorredijksterweg, had het drietal ingebroken in een bedrijf. De inbrekers, twee mannen en een vrouw met bivakmutsen, hadden al diverse goederen in tassen klaargezet en werden daarbij overlopen door de eigenaar.

Verschillende politie-eenheden werden daarop richting Jubbega gedirigeerd, waaronder een politiehelikopter. In Beetserzwaag werd het trio uiteindelijk aangehouden. Hun auto werd daarbij in beslag genomen.