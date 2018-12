Politie houdt kijkdag voor gestolen bootspullen

Publicatie: za 01 december 2018 15.24 uur

BURGUM - De politie in Burgum houdt op 15 december een kijkdag voor gestolen bootspullen. De spullen werden allemaal aangetroffen bij een bootdief die in november door de politie werd opgepakt in de jachthaven van Burgum. De man werd gesignaleerd door een alarmsysteem in één van de boten waardoor de politie hem later in de jachthaven kon aanhouden.

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte op bezoek is geweest in meerdere havens en aldaar in boten heeft ingebroken. Dit betroffen boten in de havens van Burgum, Delfstrahuizen, Drachten, Earnewâld, Eastermar, De Veenhoop en Warten. Op zaterdag 15 december tussen 9.00 en 14.00 uur kunt u terecht in het politiebureau te Burgum voor het bekijken van gestolen goederen, waarvan de politie nog geen eigenaar van heeft kunnen vinden.