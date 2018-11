Inbreker opgepakt in jachthaven in Burgum

Publicatie: zo 18 november 2018 10.21 uur

BURGUM - De politie heeft zaterdagnacht een inbreker opgepakt in de jachthaven aan de Burgumerdaam in Burgum. Deze persoon had volgens de politie tenminste in twee boten ingebroken.

De politie verzoekt aan booteigenaren, met een boot in Burgum, om zo spoedig te controleren of er in hun boot is ingebroken.