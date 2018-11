Grote brand verwoest zes campers in Gorredijk

Publicatie: vr 23 november 2018 03.10 uur

GORREDIJK - Een grote brand heeft in de nacht van donderdag op vrijdag veel schade aangericht bij een camperbedrijf aan De Werf in Gorredijk. Het vuur heeft in totaal een zestal campers in de as gelegd. Daarnaast liepen acht campers zware schade op.

De brand werd ontdekt rond 2.15 en al snel bleek het te gaan om meer dan één camper. Hierop werd redelijk vlot opgeschaald naar grote brand. Een uur later kon het sein brandmeester gegeven worden.De inzet van de brandweer was het voorkomen van uitbreiding van de brand.

De brandweer kon nog geen uitspraken doen over de oorzaak van de brand. Vrijdag in de loop van de dag zal er onderzoek worden gedaan en zal meer duidelijk worden over hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

