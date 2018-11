Sinterklaas aangekomen in Kollum

Publicatie: za 17 november 2018 18.40 uur

KOLLUM - Sint en zijn Pieten zijn zaterdagmiddag 14:00 uur aangekomen in Kollum. Bij de driepuntsbrug stonden veel kinderen te wachten. Door werkzaamheden op de Ooster- en Westerdiepswal werd dit jaar uitgeweken naar het water achter Meckamastate. Sinterklaas werd voor de laatste keer welkom geheten door burgemeester Bilker en zijn vrouw.

Burgemeester Bilker sprak Sinterklaas toe en wenste hem een fijne tijd toe. Hierna had burgemeester Bilker een verrassing voor Maaike de Vries uit Kollum, zij verzorgd al 25 jaar de Sinterklaasintocht in Kollum. Maaike was verrast en kreeg een cadeau aangeboden namens de gemeente.

Hierna vertrok het gezelschap richting de Voorstraat waar verschillende activiteiten plaatsvonden. Met als thema ‘De Elfstedentocht’ konden de kinderen van de basisscholen in Kollum stempels verzamelen op een stempelkaart die ze op school hadden gekregen. Op de Voorstraat kon je bij de bakker pepernoten bakken en een rondrit met treintje maken. Ook kon je er knutselen en er was een disco en je mocht er zelfs op de foto met Sinterklaas. Kinderen met een volle stempelkaart konden deze bij de finish inleveren en kregen daar een cadeau.

FOTONIEUWS