Grote brand Siercksmawei Niawier

Publicatie: za 17 november 2018 02.15 uur

NIAWIER - Een grote uitslaande brand heeft een bedrijfspand aan de Siercksmawei in Niawier in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig in de as gelegd.

De brandweer kreeg om tien minuten voor twaalf de melding binnen en schaalde direct op naar middelbrand. De korpsen van Ternaard, Anjum, Dokkum en Burgum kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden.

In het voormalige pand van Veenma mechanisatie was een meubelmaker gevestigd die meubels maakt van steigerhout. Het pand lag daarom vol met hout. De brand is vermoedlijk aan de achterzijde ontstaan en greep snel om zich heen. De brandweer wist de woning te sparen.

Vanwege de wind vlogen de vonken over de weg, waardoor de woningen gevaar liepen. De brandweer heeft in afwachting van het groot watertransport eerst ook ingezet om woningen aan de overzijde van de Siercksmawei nat te houden en vrij te houden van de vonkenregen.

Met een grote dompelpomp werd water aangevoerd uit de Nijwierster Opfeart aan het begin van de Siercksmawei. Vreemd genoeg hadden de korpsen van Anjum, Ternaard en Dokkum op 8 en 10 oktober nog een grote oefening in het pand gehouden.

De brandweer heeft laten weten dat er bij de brand asbest is vrijgekomen.

FOTONIEUWS