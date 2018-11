Dode bij botsing met trein op station in Grou

Publicatie: do 15 november 2018 19.47 uur

GROU - Een persoon is donderdagavond om het leven gekomen door een aanrijding met een trein bij de spoorovergang Grou-Jirnsum. De botsing vond om 19.00 uur plaats.

Het is volgens de politie onduidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren en daarom is een onderzoek gestart. De identiteit van de overleden persoon is nog onbekend. Diverse hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen en de politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

De NS laat weten dat tot ongeveer 22.45 uur er tussen Akkrum en Leeuwarden geen treinen rijden in verband met de aanrijding.