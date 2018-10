Serieuze plannen voor kazerne in Oudega

Publicatie: di 23 oktober 2018 16.08 uur

OUDEGA - Om de dekking van de brandweer in de omgeving van Oudega te garanderen, zijn er serieuze plannen voor de komst van een brandweerkazerne in Oudega. Brandweer Fryslân gaat haar bestuur vragen om nog voor het einde van het jaar in te stemmen met het voorstel om te komen.

De eventuele komst van de 66ste kazerne in Friesland is nog wel afhankelijk van het uiteindelijke aantal vrijwilligers dat na een selectie- en opleidingsperiode de kazerne kan gaan bemensen. Als alles volgens plan verloopt kan de brandweerpost met tankautospuit in 2022 klaar zijn om uit te rukken.

"We zijn erg blij met de aanmeldingen en de betrokkenheid van de inwoners van Oudega bij de mogelijke komst van een brandweerkazerne. Daarom vragen wij ons bestuur om ons de volgende stap te laten zetten en aan de slag te gaan met de mensen uit Oudega en omgeving om te kijken of we een brandweerploeg kunnen samenstellen die over een paar jaar ‘uitruk-klaar’ is. Ondanks deze mooie uitkomst moet de komende tijd uitwijzen of de mensen die zich hebben aangemeld ook daadwerkelijk het brandweervak willen en kunnen gaan uitoefenen", aldus regionaal commandant Brandweer Fryslân en directeur Veiligheidsregio Fryslân Wim Kleinhuis.

Minimaal 40 geïnteresseerden

Om tot een nieuwe brandweerpost te komen moesten zich minimaal 40 personen uit Oudega en omgeving aanmelden als kandidaat-brandweervrijwilliger. Uiteindelijk zijn dat er 42 personen geworden. Uiteraard is het van belang dat daarvan voldoende mensen overblijven na de selectie- en opleidingsperiode. Uiteindelijk zijn er minimaal 16 personen (in verschillende functies) nodig om een kazerne te kunnen draaien. Hierbij is ook extra aandacht nodig voor de situatie overdag.

De omgeving van Oudega staat bekend om de slechte dekking. Bij éénderde van de woningen in en rondom Oudega en Earnewâld komt de brandweer te laat als er brand uitbreekt. Het kost dan meer dan 18 minuten om ter plaatse te zijn. De komst van een kazerne moet daar verandering in brengen.