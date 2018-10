Loterijwinnaar krijgt sleutel huis overhandigd

Publicatie: za 20 oktober 2018 22.01 uur

LAUWERSOOG - De gelukkige lotterijwinnaar Hans Jager uit Drachten kreeg zaterdagmiddag symbolisch de sleutel van zijn nieuwe vakantiewoning overhandigd. Vrijdagavond won Jager de hoofdprijs van de Huisloterij van voetbalclub V.V. Eenrum.Namens V.V. Eenrum was Margreet Stuurwold aanwezig om prijs te overhandigen.

De vakantiewoning staat in Natuurdorp Suyderoogh in Lauwersoog. Helaas kon Jager nog niet in de woning, aangezien er nog huurders in zaten. Maar alleen al van de buitenkant werd hij erg enthousiast. Meteen borrelden er al plannen op om er misschien een sauna in te plaatsen en een jacuzzi in de tuin. Jager is namelijk mede eigenaar van een bedrijf die dergelijke luxe artikelen verkoopt.

Op de avond van de loting was Jager bij een klant en nam hij in eerste instantie de telefoon niet op. Na drie gemiste oproepen en een voicemail bericht besloot hij toch maar eens terug te bellen. Toen hij terug had gebeld kreeg hij het geweldige nieuws te horen.

