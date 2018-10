Verplichte behandeling voor aanvallen dorpsgenoot

Publicatie: vr 12 oktober 2018 20.15 uur

LEEUWARDEN - Een 38-jarige Noardburgumer die een dorpsgenoot in zijn eigen woning heeft aangevallen, moet zich van de rechtbank in Leeuwarden een jaar lang verplicht laten behandelen in een psychiatrisch ziekenhuis. De Noardburgumer drong op 26 april de woning binnen en mishandelde de bewoner. De man had het al langer op de bewoner voorzien, hij had zich ingebeeld dat zijn dorpsgenoot een pedofiel was en dat de duivel in hem was gevaren.

Wanen

De Noardburgumer had dreigende berichten op Facebook geplaatst, waarin hij het slachtoffer onder andere vergeleek met Adolf Hitler. De man heeft al langer psychische problemen. Hij lijdt aan schizofrenie en verschillende soorten wanen. De rechtbank kwam tot de conclusie dat hij als gevolg van die stoornissen volledig ontoerekeningsvatbaar was. De officier van justitie eiste twee weken geleden zes maanden cel en tbs met dwangverpleging.

Rechterlijke machtiging

De officier oordeelde dat de Noardburgumer niet volledig ontoerekeningsvatbaar was: door zijn medicijnen niet te slikken, had zichzelf in een bepaalde toestand gebracht. De officier was er niet gerust op dat plaatsing in een psychiatrische inrichting afdoende zou zijn. De rechtbank redeneerde dat na afloop van zo'n behandeling eventueel een rechterlijke machtiging voldoende waarborgen kan bieden, om te zorgen dat de Noardburgumer zich aan de voorwaarden houdt, waaronder het blijven slikken van zijn medicatie. De man moet aan het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 4100 euro betalen.