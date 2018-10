Man met ploertendoder gepakt in Dokkum

Publicatie: ma 08 oktober 2018 12.32 uur

DOKKUM - Een 31-jarige man uit de gemeente Dongeradeel is zaterdagmiddag door de politie aangehouden in het centrum van Dokkum. Hij werd op heterdaad betrapt op het bezit van harddrugs en een ploertendoder.

De man is na verhoor op het bureau in Dokkum heengezonden. Er zal tegen de man proces-verbaal opgemaakt worden. Meer aanhoudingen in dit onderzoek worden door de politie niet uitgesloten.