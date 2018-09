Burgumer vrijgesproken van bekrassen auto ex

Publicatie: ma 24 september 2018 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 44-jarige Burgumer moest zich maandag voor de politierechter verantwoorden. De man zou in februari 2016 de auto's van zijn ex-partner en haar toenmalige vriend hebben bekrast. De rechter oordeelde dat er te weinig bewijs was en sprak de Burgumer vrij. De Burgumer zou op de avond van 12 februari 2016 op de zijkanten van beide auto's een grote kras hebben gemaakt. Dat zou in Hurdegaryp zijn gebeurd, bij de woning van de ex-partner.

De Burgumer ontkende. Hij was wel 's avonds naar Hurdegaryp gegaan, nadat hij een mail van zijn ex had gekregen die betrekking had op de echtscheiding. Hij zei dat hij zijn ex duidelijk wilde maken dat ze moest stoppen met het sturen van mailtjes. Dat zou ze meestal 's avonds laat hebben gedaan.

De man had zijn ex een paar keer gebeld, maar er werd niet opgenomen. De toenmalige partner van de ex had de Burgumer gezien. Hij en ook de ex hadden niet waargenomen dat de Burgumer de auto's had bekrast. De rechter kwam tot de conclusie dat het bewijs te dun was.

Door de vrijspraak kon de schadeclaim van de toenmalige vriend niet worden toegewezen. De man claimde ruim 2300 euro voor het herstellen van de schade. Hij kan zich nog bij de kantonrechter melden om de schade te verhalen.