Overheidsbv splijt raad Smallingerland

Publicatie: wo 19 september 2018 19.10 uur

DRACHTEN - De gemeenteraad van Smallingerland ligt niet op één lijn als het gaat om het oprichten van een overheidsbv voor WMO-taken. Dinsdagavond debatteerden de politici over een zienswijze op de oprichting. Een eigen werkgroep stelde die samen, maar ook de leden die daarvoor aan tafel zaten stemden er dinsdagavond toch tegen. Opvallend is ook dat de collegepartijen het met elkaar oneens zijn over het belangrijke onderwerp.

Met name over de functionaliteit van de verzelfstandiging is onenigheid. Raadslid Douwe van Drogen van de grootste partij ELP gaf aan grote vraagtekens te hebben of een bv-structuur de juiste oplossing is voor de problemen in het sociale domein. ,,Bestaande structuren functioneren al. Daarnaast snappen wij niet waarom de WMO-raad en de huisartsen er niet bij zijn betrokken.” Ook fractievoorzitter Meine Hofman van Smallingerland deelde die mening. ,,Wij vragen ons af of de overheidsbv de juiste oplossing is. De zienswijze vinden wij nu, met alle informatie die achteraf ons is aangereikt, niet scherp genoeg en dus stemmen we tegen.” VVD vindt dat eerst de problematiek moet worden opgepakt. ,,Daarna moeten we kijken welke structuur er bij hoort.”

Een amendement van de drie partijen om de oprichting uit te stellen haalde het niet niet. Wethouder Roel Haverkort was zelfs enigszins gepikeerd over het voorstel, ook al kreeg die geen meerderheid. ,,Wij raden het ten zeerste af. Uitstel werkt contraproductief. Wij zijn inmiddels al twee jaar bezig en werken op dit terrein goed met de consortiums samen. Duidelijkheid en zekerheid richten de betrokkenen is nodig. Dit is precies het tegenover gestelde.”

Uiteindelijk werd ook de zienswijzen met de aanbevelingen van de speciale werkgroep door een meerderheid van de raad aangenomen. Hier stemden ELP, SmallingerlandsBelang en VVD tegen. Opvallend was ook dat binnen de fractie van het CDA verdeeldheid is. ,,Binnen het CDA is er geen eensgezindheid over dit voorstel. Ik vind de zienswijze onvoldoende onderbouwd en zal daarom tegen stemmen”, aldus het dissonante raadslid Hans Doddema.