WMO-team voelt niets voor verzelfstandiging

Publicatie: wo 05 september 2018 22.10 uur

DRACHTEN - Met een uitleg van meerdere kantjes heeft het WMO-team in gemeente Smallingerland aangegeven dat er intern geen draagvlak is voor het oprichten van een overheidsbedrijf voor de WMO-taken. De consulenten binnen de gebiedsteams hebben grote twijfels of de voorgestelde structuurwijziging de oplossing is voor de problemen binnen het sociale domein.

WMO-consulent Egbert Lagemaat gaf dinsdagavond, tijdens een speciale Ronde Tafelbijeenkomst over het onderwerp, tekst en uitleg. ,,We zien de meerwaarde van integrale samenwerking. Wij vinden ook dat de cliënt niet tien keer hetzelfde zou moeten vertellen voor andere mensen. Maar of dat in een overheids bv moet, daar zijn we niet van overtuigd.” Het WMO-team ervaart namelijk veel overlap met de afdeling werk en inkomen. Die wordt echter buiten de verzelfstandiging gehouden. Bovendien vraagt Lagemaat zich namens de medewerkers af of de regierol, die van de gemeenteraad wordt geacht, met een bv niet juist wordt bemoeilijkt. ,,Ons voorstel is om alles onder de gemeente te houden zoals het nu is.”

Met de interne weerstand wordt een nieuw discussiepunt aangezwengeld bij het op poten zetten van een nieuwe organisatie voor de gebiedsteams, die de drempels rond de uitvoering van de WMO moet verlagen. De grootste politieke partij in Smallingerland, de Eerste Lokale Partij, liet eerder bij monde van voorman Yntze de Vries, weten grote vraagtekens te hebben bij de meerwaarde van het overheidsbedrijf. De cliëntenraad en de WMO-adviesraad zijn vooral verbolgen over het feit dat zij in het proces tot dusver niet betrokken zijn geweest.

,,Wij willen als belangenbewakers weten welke rol wij eventueel zouden krijgen binnen zo’n overheids bv. Omdat wij echter niets hebben ontvangen, kunnen we dit onderwerp ook niet intern agenderen”, legt voorzitter Kees Joustra van de WMO-adviesraad. ,,Wij zijn tegen, vanwege alle onduidelijkheden. Ook wij zien dat de gemeenteraad steeds verder op komt te staan”, aldus Erna Bakker, waarnemend woordvoerder van de Cliëntenraad Smallingerland. Zij ziet ook voordelen aan een overheidsbedrijf. Bijvoorbeeld als het gaat om de overheveling van verantwoordelijkheden van de gemeente naar een nieuwe organisatie. Ook de financiële kant van het verhaal verrast haar. ,,Ik zal geen bedragen noemen, maar van de besparing die dit oplevert, daar keek ik echt wel van op.”

Een werkgroep binnen de gemeenteraad heeft zich namens de Smallingerlander politiek bezig gehouden met het formuleren van een zienswijze op het opstarten van een overheidsbedrijf. Met diverse kanttekeningen is die in principe positief. De vraag is of de gemeenteraad de positieve zienswijze aanhoudt, nu blijkt dat er binnen de organisatie geen draagvlak bestaat voor de verzelfstandiging. Over twee weken staat het onderwerp op de politieke agenda.