Rechtbank straft veel zwaarder dan eis officier

Publicatie: di 18 september 2018 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een Leeuwarder (41) is donderdag wegens heling en een reeks diefstallen door de rechtbank in zijn woonplaats veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Na een jaar komt de man nog niet op vrije voeten, de rechtbank bepaalde dat hij een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van een half jaar ook nog uit moet zitten. Daarmee ging de rechtbank ruimschoots uit boven de eis van de officier van justitie. De officier eiste twee weken geleden een celstraf van zes weken -gelijk aan het voorarrest- plus zes maanden voorwaardelijk.

De officier vond net als de rechtbank dat de Leeuwarder de andere zes maanden moest zitten. De man heeft begin april in Beetsterzwaag 1000 liter diesel gestolen. Anderhalve week later stal hij bij een nieuwbouwwoning in Drachten een zaagmachine en een aanhangwagen. Verder zou hij verantwoordelijk zijn voor diefstallen in Akkrum, Leeuwarden en Zwolle.

De verdachte erkende een deel van de feiten. Hij zou ook spullen die bij hem werden aangetroffen hebben gekocht. De man heeft een strafblad van 25 pagina's, hij staat op de lijst van de veelplegers. De rechtbank plaatste hem onder toezicht van de reclassering en hij moet meewerken aan drugscontroles.