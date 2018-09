Officier: beslissing rechter serieus nemen

Publicatie: di 04 september 2018 16.00 uur

LEEUWARDEN - Voor een reeks diefstallen van gereedschap en apparatuur een Leeuwarder (41) wat officier van justitie Roelof de Graaf betrof zes maanden de cel in. De Leeuwarder liep in een proeftijd toen hij in de eerste maanden van dit jaar met de regelmaat van de klok uit stelen ging. De man wordt er onder andere van verdacht dat hij in begin april in Beetsterzwaag bij een transportbedrijf 1000 liter diesel heeft gestolen. Anderhalve week later zou hij in Drachten bij een nieuwbouwwoning een zaagmachine en een aanhangwagen hebben gestolen.

Tractormaaier gestolen

Ook wordt hij ervan verdacht dat hij op 4 april in Akkrum een reddingsvlot en een buitenkachel heeft weggenomen. Verder zou hij in Zwolle en Leeuwarden gereedschap hebben gestolen en in Utrecht een tractormaaier. De verdachte erkende een deel van de feiten, hij zou ook spullen hebben gekocht. In dat geval had hij zich schuldig gemaakt aan heling meende de officier. De Leeuwarder heeft een strafblad van 25 pagina's, hij staat op de lijst van veelplegers.

Als zzp'er aan het werk

Eind juni werd de voorlopige hechtenis geschorst, hij zou momenteel als zzp'er aan het werk zijn. Hij heeft tweemaal contact gehad met de reclassering en hij is aangemeld voor een sociale vaardigheidstraining en een behandeling. De man gebruikte destijds cocaïne en speed, nadat zijn relatie was stukgelopen. Hij heeft nu een nieuwe vriendin en hij wil een frisse start maken. Daar wilde de officier wil aan meewerken: hij eiste voor de 'nieuwe' feiten zes weken cel -gelijk aan het voorarrest- en zes maanden voorwaardelijke celstraf.

Beslissing rechter serieus nemen

De Leeuwarder had bij de politie niet echt meegewerkt aan het onderzoek, op de zitting was dat anders. Die proceshouding mocht beloond worden, vond de officier. Maar er hingen de Leeuwarder ook nog zes maanden voorwaardelijk boven het hoofd. Die straf was in mei 2016 opgelegd door een van de rechters die dinsdag naast twee collega's tegenover de Leeuwarder zat. De Graaf vond dat de andere rechters de beslissing van hun collega serieus dienden te nemen en dat de verdachte die straf gewoon uit moet zitten.

De rechtbank doet op 18 september uitspraak.