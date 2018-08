Zieke Van der Weijden staakt Elfstedentocht

Publicatie: ma 20 augustus 2018 13.22 uur

BURDAARD - Maarten van der Weijden heeft zojuist zijn Elfstedenzwemtocht na 163 kilometer en ongeveer 55 uur zwemmen moeten stoppen. Dat meldt de NOS.

De olympisch kampioen van 2008 besloot even na twaalven een pauze in te lassen, maar werd ziek. In samenspraak met zijn arts heeft hij nu besloten zijn tocht te staken. Het zoutgehalte in zijn lichaam zou niet goed zijn. Hij gaat nu met een ambulance naar het ziekenhuis om nagekeken te worden.

In Dokkum wordt momenteel overleg gepleegd over hoe men wel of niet door zal gaan met de festiviteiten in de binnenstad.

Maarten zette zijn zwemtalent in om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar de genezing van kanker. Zijn ultieme doel was het zwemmen van de Elfstedentocht. In alle negen steden en dorpen daar om heen werd Maarten massaal onthaald door toeschouwers die hem toejuichden.

Het is mogelijk te doneren op www.11stedenzwemtocht.nl

FOTONIEUWS