Maansverduistering vrijdagavond goed te zien

Publicatie: vr 27 juli 2018 14.38 uur

BURGUM - Er is vrijdagavond een bijzondere gebeurtenis te zien in de lucht. Er zal een maansverduistering plaatsvinden. De aarde staat dan precies op één lijn tussen de zon en de maan in. Daardoor ontstaat er een roodoranje bloedmaan.

Rond 21.30 uur komt de maan vrijdagavond op aan de oostelijke horizon. Tegelijkertijd gaat de zon onder en valt de maan in de schaduw van de aarde. Hierdoor verandert de maan van kleur. In het grootste deel van het land is het vrijdagavond onbewolkt of licht bewolkt en zal de maansverduistering goed te volgen zijn. Na een snikhete dag met maxima van 35 graden is het vrijdagavond nog lang warm. Rond 22.00 uur varieert de temperatuur van 25 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Het volgen van de maansverduistering kan dus prima in zomerjurkje of t-shirt en korte broek.

Er is nóg een opmerkelijk fenomeen te zien aan het firmament: de 'avondster' (lees: planeet) Venus verdwijnt geleidelijk van het toneel. Kort na zonsondergang, als het nog volop schemert, is Venus nog goed zichtbaar, een heldere lichtstip, laag aan de westelijke hemel. Kijk vanaf 22.00 uur, een vrij uitzicht is wenselijk. En als Venus achter de horizon verdwijnt, dan kun je nog tot na elf uur de maansverduistering volgen. Pas rond 22.30 uur wordt het goed donker en is de bloedmaan echt heel mooi. Tot 23.15 uur schijnt de bloedmaan en daarna krijgt de maan geleidelijk weer haar witte kleur terug.

Observeum - museum & sterrenwacht (gevestigd aan de Menno van Coehoornweg 9 te Burgum) is op vrijdagavond open tot de maansverduistering ten einde is. Vóór de verduistering begint, wordt er een toelichting op alles wat er aan de hemel te zien is. De entree voor deze avond is voor museumkaarthouders en kinderen tot 6 jaar gratis, tot 16 jaar betaal je € 1,50; volwassenen betalen € 2,25 per persoon.

Voor meer info: www.observeum.nl