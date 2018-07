Brandje bij schroothandel in Burgum geblust

Publicatie: za 21 juli 2018 19.30 uur

BURGUM - De brandweer van Burgum moest zaterdagochtend uitrukken voor ene brand bij een schroothandel aan de Hannelswei in Burgum. In een partij schroot was brand ontstaan en deze brand dreigde over te slaan naar een geruime hoeveelheid autobanden.

Door de snelle inzet van de brandweer kon dit voorkomen worden.

