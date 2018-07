WereldBurgumers maken start met de Burgumer Mars

Publicatie: zo 08 juli 2018 09.55 uur

BURGUM - In de nacht van zondag 8 juli, om precies te zijn om 0.08 uur, gaf Drumband de Marko’s een spetterend glow in the dark-optreden op de Markt in Burgum. Daarna gaf burgemeester Jeroen Gebben het startsein voor de eerste Burgumer Mars: een nachtelijke wandeling van zo'n 20 kilometer richting Culturele Hoofdstad Leeuwarden, met onderweg muziek en gezelligheid.

Diverse Burgumers en andere belangstellenden kwamen de groep wandelaars uitzwaaien of liepen mee naar de eerste halte van het AZC. Hier wachtte de WereldBurgumers een warm onthaal van wereldburgers.

Na een muzikale stop bij Brasserie ‘Om de Dobben’, rusten in Hurdegaryp, ontbijt, muziek en lunch hoopt de bonte stoet met hun eigen gemaakte houten Wereldbol om 13.30 uur aan te komen in Leeuwarden.

Hier zullen ze om 13.58 een schakel zijn in de grote kettingreactie van mensen, machines en gebeurtenissen bij 8ste dag.

