Brandstichting bij woning in Drachten

Publicatie: za 07 juli 2018 04.30 uur

DRACHTEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag is er bij een woning aan de Spitael in Drachten brand gesticht. Hierbij liep de garage, de conifeer en de auto van de bewoner schade op.

Even voor 3.00 werden er volgens omstanders twee luide knallen gehoord. Een knal aan de voorzijde van de woning en een aan de achterzijde. Door de knal aan de voorkant ontstond er glasschade. Aan de achterzijde was na de knal brand ontstaan.

De bewoner en een buurman zijn meteen gaan blussen met een tuinslang. Hierdoor kon worden voorkomen dat ook de garage verder in brand vloog. Bij de conifeer werden de restanten van, vermoedelijk, een Jerrycan gevonden. De politie is direct na het incident een onderzoek in en om de woning gestart.

