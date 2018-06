Woning in Drachten onbewoonbaar na brand

Publicatie: za 09 juni 2018 05.19 uur

DRACHTEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er in een woning aan De Nijverheid in Drachten korte tijd brand gewoed. Hierdoor raakte de woning dermate beschadigd dat de bewoner tijdelijks ergens anders onderdak moet zoeken. De man werd gewekt door het brandalarm en kon tijdig zijn onderkomen verlaten. Bij de brand kwam veel rook vrij.

De omliggende woningen zijn door de politie ontruimd. Een aantal daarvan liepen door de brand rookschade op. Salvage is ter plaatse gekomen om de zaak verder af te handelen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

