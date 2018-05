Tweede drugspand in Drachten gesloten

Publicatie: do 31 mei 2018 20.10 uur

DRACHTEN - Een drugspand aan de Veenscheiding in Drachten is woensdag door gemeente Smallingerland voor drie maanden gesloten. De maatregel wordt getroffen nadat op 17 januari een grote hoeveelheid drugs, waarschijnlijk voor de handel, in de woning werd aangetroffen.

Met speciale stickers is het pand door politie en gemeente verzegeld. Ook zijn er op relevante plekken van de woning aanplakbiljetten aangebracht met een kennisgeving. De sluiting is een resultaat van het strengere aanpak van drugscriminaliteit. Afgelopen dinsdag werd er ook een woning aan het Helmhout in Drachten gesloten, omdat daar eerder een grote hoeveelheid softdrugs werd gevonden.

De drugs die in het pand aan de Veenscheiding werd gevonden wordt geclassificeerd als ‘een handelshoeveelheid’. Een maand voor de sluiting werd de eigenaar van de woning van de beoogde maatregel op de hoogte gesteld. Die maakte er bezwaar tegen, maar burgemeester Tom van Maurik zag geen argument om niet tot tijdelijke sluiting over te gaan. Waarom de persoon bezwaar maakte, is niet bekend. "Over de inhoud van deze zienswijze en de reactie van de eigenaar doen we geen mededelingen", laat woordvoerder Evelien Oosterbaan van gemeente Smallingerland desgevraagd weten.