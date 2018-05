Burgemeester sluit drugspand in Drachten

Publicatie: wo 30 mei 2018 08.50 uur

DRACHTEN - Op last van burgemeester Van Mourik van de gemeente Smallingerland is met ingang van 29 mei een pand aan Het Helmhout in Drachten gesloten. De politie trof in het pand begin dit jaar een grote hoeveelheid softdrugs aan.

Sluitingsduur

Omdat er sprake is van een grote handelshoeveelheid heeft de burgemeester op basis van het handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet besloten het pand voor de duur van drie maanden te sluiten.

Aanpassing handhavingsbeleid

De sluiting van drugspanden moet drugscriminaliteit tegengaan en de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving vergroten. Daarom is in december het handhavingsbeleid aangepast. Hierdoor zal in de toekomst sneller tot sluiting van panden worden overgegaan.