Ureterper ging met geleende auto te water

Publicatie: do 31 mei 2018 18.34 uur

DRACHTEN - De bestuurder, die in de nacht van dinsdag op woensdag met een bestelbusje in het water langs de Jade in Drachten terecht was gekomen, had het voertuig te leen. Volgens de politie ging het om een 19-jarige inwoner van Ureterp. Er bleek geen alcohol of drugs in het spel te zijn.

Woordvoerder Jaklien Bousema van Politie Noord-Nederland kon niet aangeven waardoor de auto via de berm in het water was beland en waarom de bestuurder besloot om de benen te nemen. Via de eigenaar van de bestelbus zijn de agenten bij man uit Ureterp terechtgekomen. Zij hebben hem een bezoek gebracht. "De man reed met toestemming van de eigenaar in het voertuig", aldus Bousema.

De bestuurder is niet bekeurd en er is geen rijbewijs ingevorderd. De schade aan het voertuig, dat door een bergingsbedrijf is afgevoerd, is onbekend.