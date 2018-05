Bestelauto belandt in water langs Jade in Drachten

Publicatie: wo 30 mei 2018 00.17 uur

DRACHTEN - De hulpdiensten zijn dinsdagavond rond 23.16 uur massaal uitgerukt voor een bestelauto die te water was geraakt. Dit gebeurde langs de Jade in Drachten. De bestuurder miste vermoedelijk de bocht naar links en reed rechtdoor het water in.

Omdat niet duidelijk was of er nog iemand in het voertuig zat of water lag, kwam de brandweer ter plaatse om te zoeken. Uiteindelijk werd duidelijk dat er niemand meer aanwezig was. De bestuurder zou zich later bij de politie hebben gemeld.

