LSD-stunt Drachtster Lyceum: 'Build that wall'

Publicatie: vr 20 april 2018 09.16 uur

DRACHTEN - Het terrein rondom het Drachtster Lyceum veranderde in de nacht van woensdag op donderdag in een heus Amerika-Mexico. Met een grote muur werd de actuele situatie in de V. S. uitgebeeld. De examenleerlingen veilig achter de muur in Amerika en de andere leerlingen in Mexico.

Met een groot spandoek 'Make Lyceum great again' wilden de leerlingen van examenjaar 2018 uitbeelden dat LSD eigenlijk weer een feest voor iedereen moet zijn. Natuurlijk werden de leerlingen in Mexico natgespoten met water en was er hier en daar een verdwaald haarverf-spuitbusje maar dankzij het mooie weer was er niemand die dat erg vond.

Na het Amerikaanse volkslied gespeeld te hebben en er daarna het 'Born in the U.S.A.' uit de speakers knalde, gingen de hekken naar het beloofde land open. Geen enkele les ging door en de kantine was omgebouwd tot een Amerikaanse disco. Een hotdog eetwedstrijden voor docenten, een Texas rodeo-stier, alles ademde Amerika. De organisatie, die hier een jaar mee bezig was, keek terug op een geslaagde stunt. En ze wilden meegeven, nee dit was geen 'Fake news', zoals Trump zo vaak zegt.

