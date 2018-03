Auto total loss na botsing in Drachten

Publicatie: wo 28 maart 2018 14.37 uur

DRACHTEN - Een auto is woensdagmiddag total loss geraakt bij een ongeval op de Gauke Boelensstraat in Drachten. De bestuurder van een bestelbus zag te laat dat de bestuurder wilde afslaan richting VV Drachten. De bestuurder zag te laat dat de auto stilstond en een flinke aanrijding was het gevolg.

Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij.

FOTONIEUWS