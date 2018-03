Vrouw uit het water gered in Drachten

Publicatie: za 24 maart 2018 19.04 uur

DRACHTEN - Een vrouw is zaterdag aan het begin van de avond te water geraakt aan de Thijs Rinsemastraat in Drachten. Ze werd door omstanders uit het water gehaald.

De vrouw was met haar hond aan het wandelen toen het door een onbekende oorzaak misging. Omstanders zagen in eerste instantie alleen de hond langs de waterkant zitten. Later werd duidelijk dat de vrouw nog in het water lag. Omstanders hebben haar uit het water gehaald. Mogelijk heeft de hond haar het water ingetrokken en is de vrouw op haar hoofd terecht gekomen.

De vrouw is na behandeling in de ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

