20 boetes bij verkeerscontrole in Drachten

Publicatie: di 20 maart 2018 23.34 uur

DRACHTEN - De politie hield dinsdag een algemene controle op het terrein van Rijkswaterstaat bij Drachten. In totaal werden er 41 voertuigen naar de controle plaats gebracht en gecontroleerd.

Er werd meerdere malen een proces-verbaal gegeven voor de volgende overtredingen:

1x rijden zonder geldig rijbewijs (E)

1x keer een kapotte wiellager

6x voor over belading (10%, 16%, 20%, 21%, 27%, en 30%)

3x voor gladde banden

1x voor een Engelse aanhanger zonder kentekenplaat van het trekkende voertuig

2x voor het niet kunnen tonen van het rijbewijs

1x voor te getinte ramen (23% lichtdoorlatend)

1x voor niet vastzittende lading

Ook werd er twee keer een proces-verbaal gegeven voor een te lange lengte van een vrachtwagen met oplegger. De eerste was 19.30 meter (max. 18.75 toegestaan) en de tweede was 20.30 meter (max. 18.75 toegestaan). De vrachtwagenchauffeurs moesten eerst afladen en mochten dan weer verder rijden. Eén van de vrachtwagenchauffeurs had zijn wagen ook niet in orde en kreeg onder andere een proces-verbaal voor een kapotte band en een keer voor een manipulatie AD blue.

FOTONIEUWS